Thiago Barbosa de Oliveira, 38 anos, suspeito de envolvimento na morte de médico cirurgião na Barra da TijucaFabio Costa

Publicado 20/10/2021 11:54 | Atualizado 20/10/2021 12:58

Rio - Suspeito de ter participado do roubo que terminou com a morte do cirurgião plástico Claudio Marsili , nesta terça-feira na Barra da Tijuca, Tiago Barbosa dos Santos, 38 anos, possui 13 anotações criminais. Ele foi preso horas após o crime, no Morro do Turano, na Zona Norte do Rio. Além da prisão, a polícia localizou o carro usado pelos bandidos e recuperou o carro do médico.

Tiago cumpria pena desde 2019, quando foi preso pelo crime de roubo majorado. Ele ganhou direito à liberdade em maio deste ano. A primeira anotação contra ele foi registrada em 2003, quando foi preso por furto e condenado há 10 meses de prisão. Entre os crimes praticados por ele, estão roubo, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e receptação de veículo roubado.

fotogaleria

Após passar a noite na carceragem da Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca, o suspeito foi transferido para a Cadeia Pública de Benfica, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (20). Ele deve passar por audiência de custódia.

As investigações do caso estão na Delegacia de Homicídios da Capital. Investigadores estão analisando imagens do circuito de segurança da região.

Entenda

O cirurgião plástico Claudio Marsili foi morto com um tiro na cabeça na manhã desta terça-feira (19) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele tinha acabado de estacionar o carro, um Toyota Hilux, na frente da clínica na qual era sócio, na Rua Fernando Mattos.

Marsili foi rendido por três homens armados que estavam em um Sandero preto e anunciaram o assalto. Mesmo após entregar a chave do carro, foi baleado na cabeça. A morte do médico gerou comoção.

Nas redes sociais, Ítalo Marsili, psiquiatra e filho de Claudio Marsili, pediu orações pela alma do pai. Em uma live, realizada na parte da noite, contou como o médico era com seus familiares e amigos.

Currículo



Formado em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em 1982, Claudio Marsili fez pós-graduação em cirurgia-geral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Claudio também tem pós em cirurgia plástica estética e reparadora pela Estácio de Sá e em medicina ortomolecular e desportiva pela Universidade Veiga de Almeida.

Marsili possuía doutorado em Saúde Pública pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais, da Argentina.

Em suas páginas na internet, o médico afirmava que tinha a "cirurgia plástica como propósito de vida para melhorar a autoestima da mulher com segurança e confiabilidade".