Imagem obtida pela Polícia Civil mostra momento em que cirurgião plástico é morto na Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 20/10/2021 13:51 | Atualizado 20/10/2021 14:27

Rio - Um vídeo obtido pelos investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) mostra o momento em que o cirurgião plástico Claudio Marsili é abordado pelos bandidos e morto logo em seguida. Com o impacto do tiro, feito à queima-roupa, o médico foi arremessado para o canal canal da Rua Fernando Mattos. Um dos assaltantes ainda desceu para pegar os pertences da vítima.

O vídeo (no alto da imagem) que a policia teve acesso mostra Marsili estacionando seu carro na rua. Em seguida, os bandidos passam ao lado e dão ré. Entre a abordagem e o momento do disparo, o registro dura quase dois minutos. Após o crime, o bando fugiu levando o carro da vítima.

O corpo do médico foi velado nesta quarta-feira (20) no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A cremação aconteceu por volta das 13h30.

Marsili foi morto nesta terça-feira (19) na porta da clínica médica na qual era sócio. Ele chegava para mais um dia de trabalho, quando foi rendido por bandidos. Testemunhas relataram que três homens estavam no carro.

O carro usado pelos bandidos estava com a placa clonada e foi encontrado na parte da tarde no alto do Morro do Turano, na Zona Norte do Rio. Um suspeito foi preso e com ele a polícia recuperou os pertences do médico. Momentos depois, a polícia localizou o carro do cirurgião. O veículo estava estacionado em uma rua de acesso ao Turano.

A DHC investiga o caso e está analisando imagens do circuito de segurança. A principal linha de investigação é a de latrocínio, roubo seguido de morte.