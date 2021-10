Lua Ferreira, de 33 anos, tomou a segunda dose da Pfizer neste sábado no Palácio do Catete - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/10/2021 14:21



Rio - Neste sábado, dia de repescagem da vacinação contra a covid-19 na cidade do Rio, idosos a partir de 67 anos, adultos com 30 anos ou mais e adolescentes de 12 ou mais buscaram os postos de saúde para tomar a dose prevista no calendário de imunização. Os idosos receberam a dose de reforço, os adultos aproveitaram a antecipação da 2ª dose da Pfizer , anunciada na noite da última sexta-feira (22), para correr para os postos e completar a dose de imunização. Já os adolescentes a partir de 12 anos seguem recebendo a 1ª dose contra a covid-19.

A movimentação nos 18 postos destinados à vacinação, nesta manhã, contou com significativa participação dos adultos que foram pegos de surpresa com a informação da antecipação. O intervalo mínimo entre a primeira e segunda dose da Pfizer para quem tem 30 anos ou mais agora é de 21 dias. Lua Ferreira, 33 anos, historiadora e guia de turismo no Rio, tomou a segunda dose no Palácio do Catete, na Zona Sul do Rio, nesta manhã. Para ela, a antecipação foi muito vantajosa.

"Diante da incerteza sobre a entrega de novas remessas, achei ótimo poder tomar antes, mesmo que a diferença tenha sido de dois dias", diz a historiadora. Feliz por ter completado a imunização prevista no calendário, Lua acredita que tomar a vacina é sinônimo de ter a certeza que não está colocando em risco seus clientes e nem a ela mesmo.

Calendário da dose de reforço



Na segunda (25) e terça-feira (26) é a vez das mulheres e homens com 66 anos ou mais, respectivamente, com repescagem na quarta-feira (27). Na próxima quinta-feira (28), a terceira dose alcança as mulheres de 65 anos ou mais, vacinando os homens da mesma idade na sexta-feira (29). A repescagem para idosos com 65 anos ou mais ocorre sábado (30).



Pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais e profissionais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose na cidade do Rio até 31 de março também podem tomar a dose de reforço.



Panorama de vacinação



De acordo com a última atualização do Painel Rio Covid-19, neste sábado, 10.650.094 doses já foram aplicadas na cidade.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que a logística de distribuição ainda está sendo definida e será informada em breve.



*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes