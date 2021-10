A rede de feiras solidárias do bairro já acontece mensalmente nas praças Afonso Pena e Saens Peña - Divulgação / Prefeitura do Rio

Rio - A tradicional Praça Comandante Xavier de Brito, localizada no bairro da Tijuca, também conhecida como Praça dos Cavalinhos, ganhou um novo espaço para exposição de produtos artesanais. O local fará parte do Circuito de Feiras de Economia Solidária (Ecosol), promovido pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda a partir deste sábado (23).

A rede de feiras solidárias do bairro já acontece mensalmente nas praças Afonso Pena e Saens Peña. Com o sábado ensolarado, os moradores da região foram conferir a feira que mistura moda, decoração, artesanato e arte popular. Tudo feito manualmente pelos empreendedores da economia solidária do Rio de Janeiro.Para a criançada, a rede Tijuca convidou a escritora de livros infantis Marta Maria Niemeyer que contou a história “O Reino Encantado”, de sua autoria. As artesãs do projeto Geração de Renda do Instituto Municipal Nise da Silveira também participaram, pela primeira vez, do Circuito Ecosol da rede Tijuca, e puderam expor seus trabalhos.Criado em 2014 para comercializar produtos artesanais nos espaços públicos e praças da cidade, hoje o Circuito Rio Ecosol tem 300 artesãos. Cerca de 90% são mulheres. “Precisamos apoiar aqueles que realizam o comércio artesanal de produtos. Muitas famílias tiram sua subsistência através dessa atividade econômica que tem muito a contribuir para a retomada econômica do Município”, destaca o secretário de Trabalho e Renda, Sérgio Felippe.As não tem a revenda de produtos industrializados, tudo é feito à mão e com material reciclável. É um segmento que surge como alternativa econômica para redução do desemprego e geração de renda neste período pós-pandemia.