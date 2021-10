Facas utilizadas pelo criminoso - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 23/10/2021 15:21 | Atualizado 23/10/2021 18:38

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, fez sua funcionária, uma empregada doméstica, refém na tarde deste sábado em um apartamento localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo à Rua Rodolfo Dantas, Zona Sul do Rio. Procurada pelo DIA, a PM informou que o criminoso usou duas facas para ameaçar a mulher. Ele foi preso e responderá pelos crimes de ameaça e cárcere privado.

Equipes do 19° BPM (Copacabana) foram até a região após denúncias e isolaram a área. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foi acionado. No local, os agentes negociaram com o rapaz, que liberou a vítima logo em seguida. Ninguém ficou ferido. O homem foi conduzido à 12ª DP (Copacabana).

Segundo a Polícia Civil, ele apresenta quadro clínico de esquizofrenia. A fiança foi paga pela mãe do autor, que seguiu para internação em clínica especializada.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver algumas pessoas que passavam pelo rua, assustadas olhando para a janela do imóvel onde aconteceu o crime. Há também imagens que mostram policiais pedindo para carros e ônibus pararem, já que a rua precisou ser interditada. Instantes depois, o trânsito foi normalizado.