Cláudio Castro esteve na inauguração da Faetec da Vila Kennedy - Divulgação

Publicado 23/10/2021 17:24 | Atualizado 23/10/2021 17:47

Rio - O governador Cláudio Castro inaugurou, neste sábado (23), uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. A unidade tem capacidade para formar cerca de mil alunos por ano e terá 12 opções de cursos. Este é o sexto polo inaugurado pelo Estado em 2021.

Fechada desde 2015, Castro afirmou, durante a cerimônia de inauguração, que a unidade da Vila Kennedy está pronta para receber os alunos. "Não podemos falar em empregabilidade e não oferecer qualificação profissional. Por isso, abrir essa unidade da Faetec é levar emprego, qualificação e, principalmente, cidadania para jovens e adultos", disse o governador.Com foco nos segmentos de soldagem e refrigeração, a unidade, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), recebeu investimentos de mais de R$ 2 milhões desde 2015. No local, os alunos contarão com dois laboratórios de refrigeração; dois laboratórios de informática; um laboratório de elétrica e bombeiro hidráulico; um laboratório de solda; cinco salas de aula; biblioteca; auditório multimídia; além de salas de uso geral de apoio pedagógico e operacional.O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr.Serginho, lembrou que a abertura da unidade era uma demanda antiga da região da Zona Oeste."A Faetec tem a missão de qualificar a mão-de-obra para oferecer profissionais capacitados para diversas áreas. Só nesta unidade na Vila Kennedy são cerca de 10 cursos que vão desde a área de logística até a programação de dispositivos móveis", falou o secretário.A Faetec Vila Kennedy vai oferecer os seguintes cursos: Assistente Administrativo; Assistente de Logística; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; Encanador Instalador Predial; Inglês; Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Operador de Computador; Programação para Dispositivos Móveis; Soldador Oxiacetilênico; Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga; Soldador Processo MIG/MAG; e Soldador Processo TIG.A unidade está localizada na rua João Barcelos Martins S/Nº.