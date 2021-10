Câmeras da Seap registraram encontro entre Sergio Cabral e Rafael Montenegro, ex-secretário - Reprodução TV Globo

Publicado 23/10/2021 13:56 | Atualizado 23/10/2021 14:04

O encontro, segundo informações, aconteceu no último dia 9 de julho, na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gericinó. A chegada de Montenegro ao presídio foi registrada por câmeras de segurança.

Montenero, na época ainda ocupava o posto de chefe da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). De acordo com a TV Globo, Cabral e Montenegro usaram telefones celulares no encontro. A reunião foi feita em horário em que a circulação de presos não é permitida, após às 20h.

Montenegro foi preso em agosto deste ano pela Polícia Federal durante a Operação Simonia. Além dele, dois subsecretários, Wellington Nunes da Silva, da gestão operacional, e Sandro Farias Gime, superintendente da pasta, também forma alvos da operação. Todos ganharam liberdade dias depois.

Segundo as investigações, a cúpula da Seap fez acordos com as principais lideranças do Comando Vermelho, apontada como a maior facção criminosa de tráfico de drogas do estado. Na denúncia, foi apontado que Montenegro negociava com os traficantes "em troca de influência sobre os locais de domínio destes traficantes e outras vantagens ilícitas".

Entre os acordos feitos por Montenegro estão:



- o retorno de traficantes presos na Penitenciária Federal de Catanduvas para o Rio de Janeiro;

- entrada de pessoas e itens proibidos em unidades prisionais,

- a soltura ilegal do traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, de 50 anos, que tinha mandados de prisão pendentes. Abelha saiu pela porta da frente do Complexo de Gericinó no dia 27 de julho deste ano.