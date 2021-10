Agente Penitenciário é assaltado em São Gonçalo e tem arma levada por bandidos - Divulgação

Publicado 24/10/2021 13:34

Rio - A Polícia Civil vai investigar um assalto contra um agente penitenciário, ocorrido na tarde deste sábado (23) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima, de 47 anos, teve a arma de trabalho e o carro levados pelos bandidos.

As investigações são da 74ª DP (Alcântara). Segundo investigadores, o agente penitenciário foi rendido por homens armados na Rua Expedicionário Miguel Marrot Cabral, no bairro Almerinda. Ele negociava a troca de seu veículo no momento.

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas e fizeram buscas pela região, mas não localizaram os assaltantes.