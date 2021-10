Vídeo flagra momento em que óculos da estátua de Carlos Drummond são furtados em Copacabana - Reprodução

Publicado 24/10/2021 15:30 | Atualizado 24/10/2021 15:35

Rio - Imagens do momento em que os óculos da estátua de Carlos Drummond de Andrade são furtados foram registradas pelas câmeras de monitoramento colocadas no trecho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na manhã de sábado (23). No vídeo, um homem aparece com uma sacola na mão, apoia o pé no banco e usa o que parece ser um pedaço de madeira com um prego para forçar o objeto. Ele senta ao lado do monumento, puxa os óculos, se levanta e vai embora.

De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), guardas do Grupamento Marítimo Municipal (GMM) foram acionados pelo Núcleo de Videopatrulhamento da Secretaria de Ordem Pública (Seop). Os agentes foram ao local para verificar se a estátua realmente estava sem os óculos. Após a confirmação, eles foram até a 13ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada. Os guardas fizeram buscas na região, mas o objeto não foi encontrado.



Ainda segundo da assessoria da Seconserva, o Núcleo de Videopatrulhamento pesquisou as gravações anteriores e enviará as imagens do momento do furto para colaborar com a Polícia Civil. A corporação informou que as investigações estão em andamento.

Nascido em Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) é considerado um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Inaugurada em 2002, para comemorar o centenário do nascimento do escritor, a estátua tornou-se um dos símbolos de Copacabana, bairro em que Drummond morou durante décadas.