Prefeitura do Rio lança BRT Rosa nesta segunda-feira - Divulgação

Prefeitura do Rio lança BRT Rosa nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 24/10/2021 14:59 | Atualizado 24/10/2021 15:15

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e da Equipe de Intervenção do BRT Rio, lança, nesta segunda-feira (25), na estação Cesarão III, o BRT Rosa – ônibus com espaços exclusivos às mulheres na parte traseira, enquanto a parte da frente do transporte ficará reservada aos homens. A Guarda Municipal será responsável pela fiscalização destes espaços. O projeto-piloto começará pela linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz - Parador), que circula na Avenida Cesário de Melo, no corredor Transoeste.

A estação 31 de Outubro foi reaberta neste domingo (24) e a estação Cesarão III voltará a funcionar nesta segunda-feira. As duas estações foram totalmente reformadas e são as últimas que faltavam na região, somando 31 estações entregues à população durante a Intervenção.

Serão 14 veículos integrados ao programa BRT Rosa, com porta exclusiva para o embarque de mulheres e crianças de até 12 anos nos dias úteis, das 05h às 08h e das 16h às 19h. Tanto a entrada quanto os espaços internos na parte traseira dos ônibus, terão adesivos com informações sobre a área exclusiva.

O programa conta com a parceria da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Mulher e da Subprefeitura da Zona Oeste. O BRT Rio vai atuar na organização das filas de embarque e desembarque e também em campanhas educativas. O projeto recebeu o apoio da iniciativa privada, com a doação dos adesivos dos ônibus feita pela Michelin. O BRT Rio sinalizou as estações.

A implementação do BRT Rosa se dará por fases. O projeto foi elaborado em cumprimento ao decreto publicado em 1º de janeiro de 2021, que estabeleceu um plano de ações a serem executadas pela Prefeitura.