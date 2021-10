Polícia Civil prende homem que transportava drogas do Sul do país para o Rio de Janeiro - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 24/10/2021 14:24 | Atualizado 24/10/2021 14:36

Rio - Um motorista de caminhão que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante, no último sábado (23), por policiais da 28ª DP (Praça Seca), transportando cerca de 200 quilos de maconha na Avenida Brasil. Ele foi detido na altura de Cordovil, na Zona Norte do Rio, com 183 tabletes da droga e R$ 8 mil em espécie provenientes do Sul do país.

De acordo com os agentes, o criminoso estava sendo monitorado há quatro dias pelo setor de inteligência da delegacia. No trajeto até o Rio de Janeiro, passou pelos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. O destino do material entorpecente seria uma comunidade na cidade do Rio. Ele foi autuado por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.