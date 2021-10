Ocorrência foi registrada na 72ªDP (Mutuá) - Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na 72ªDP (Mutuá)Reprodução/Internet

Publicado 24/10/2021 17:30

Rio - Um homem buscou socorro no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) após ser baleado em um baile funk clandestino, conhecido como 'Pistão do Faixa', na comunidade do Portão do Rosa, em São Gonçalo, na madrugada deste sábado (23). De acordo com a Polícia Militar, a vítima não soube informar as circunstâncias do crime. O estado de saúde do rapaz e a sua identidade não foram informados.



A 72ª DP (Mutuá) foi acionada para registro do caso. A PM informou também que moradores da região denunciam a realização de bailes funks patrocinados por traficantes em várias comunidades de São Gonçalo há bastante tempo.

Em agosto, três pessoas morreram durante um tiroteio neste mesmo baile clandestino . Na ocasião, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) patrulhavam a região e seguiam para a rodovia federal BR-101 (Niterói - Manilha), quando foram surpreendidos por bandidos fortemente armados saindo do baile. Ao avistarem a viatura, efetuaram vários disparos na direção do PMs que revidaram.

Dois criminosos foram mortos na saída do evento clandestino, por volta das 5h, na Avenida Alfredo Baiense, no bairro Porto do Rosa. Um fuzil e uma pistola foram apreendidos. Uma terceira pessoa, de 26 anos, deu entrada no HEAT após ser baleada. Alexandre André Marcelo Junior chegou por meios próprios após ser socorrido por populares no bairro Porto do Rosa. Segundo a direção do hospital, ele também não resistiu aos ferimentos e morreu.