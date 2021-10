Ação da Polícia Civil termina com dois suspeitos mortos e dois feridos no Centro de Rio - Divulgação

Ação da Polícia Civil termina com dois suspeitos mortos e dois feridos no Centro de Rio

Publicado 23/10/2021 07:30 | Atualizado 23/10/2021 09:15

Rio - O reinado do traficante Alexandre da Silva Santos, vulgo 'Xandão', de 26 anos, no posto de número um na hierarquia do trafico de drogas no Morro da Providência durou pouco mais de uma semana. Ele é um dos baleados na ação policial que resultou na morte de dois suspeitos e deixou outros dois feridos, na noite desta sexta-feira (22), no Centro de Rio. Ele e o outro sobrevivente foram levados para um hospital na região onde permanecem sob custodia.

O confronto ocorreu por volta das 19h50 entre as ruas da América e da Gamboa, em um dos acessos ao Morro da Providência.

A polícia informou que equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) receberam a informação de que os suspeitos estavam em um carro roubado. Dentro do veículo estaria uma das lideranças do tráfico na região. Foram apreendidos dois fuzis e duas pistolas.

Os mortos são dois irmãos: Yago Guimarães dos Santos, de 26 anos, e Jorge Guimarães dos Santos, de 28 anos.

Além de Xandão, o outro ferido é Igor Ribeiro dos Santos, de 21. Ele e Alexandre da Silva foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio ainda não informou o estado de saúde deles.

Alvo principal da ação, Xandão assumiu o comando da venda de drogas no Morro da Providência há pouco mais de uma semana, depois da prisão de Evanilson Marques da Silva, o Dão, em 4 de outubro.

Ele também é acusado de ter assassinado o sargento PM Luiz Felipe Pinto Rodrigues, à época servindo no GSI do Governo do Estado, desempenhando a função de segurança do então secretário de governo. Alexandre possui 17 anotações criminais e quatro mandados de prisão pendentes contra ele.

Prisão de Dão da Providência

Evanilson Marques da Silva, o Dão da Providência, foi preso no início deste mês na casa de uma de suas amantes, no no Morro do Pinto, ao lado da Providência.

Contra ele, havia sete mandados de prisão pendentes, a maioria por tráfico de drogas e homicídio. Dão tem 39 anotações criminais.

Investigações da polícia apontam que Dão assumiu o controle das bocas de fumo da Providência depois da prisão de seu irmão, Leonardo Marques da Silva, o Sapinho. Sapinho morreu, no ano passado, após ter um infarto durante uma partida de futebol no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó.