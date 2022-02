Júlio Cesar foi preso na tarde desta terça-feira (1) em São Francisco do Itabapoana - Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 02/02/2022 21:50

Rio - Policiais Militares do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) prenderam, no final da tarde dessa terça-feira (1), no município de São Francisco do Itabapoana, um homem identificado como Júlio Cesar Senra Teixeira, de 25 anos. De acordo com os agentes, a prisão aconteceu após denúncias anônimas.



Ainda segundo a polícia, equipes receberam informações de que traficantes ligados a facção Terceiro Comando Puro (TCP) estariam vendendo drogas no local. Após fazerem uma varredura, Júlio Cesar foi encontrado. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de latrocínio.

Além disso, em sua ficha criminal constam anotações pelos crimes de roubo e furto. A ocorrência foi conduzida para a 147ª DP (São Francisco do Itabapoana). O preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.