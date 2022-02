Cortejo do Afoxé Filhos de Gandhi para o presente de Iemanjá em 2 de fevereiro de 2022 - Fábio Costa/ Agência O DIA

Publicado 02/02/2022 20:11

Rio - A Prefeitura do Rio marcou reunião, nesta quarta-feira, com a Superintendência da Polícia Federal, após agentes do governo impedirem atividade religiosa, no Píer Mauá, na Zona Portuária. De acordo com a Coordenadoria da Diversidade Religiosa, integrantes do grupo Filhos de Gandhi tentavam fazer homenagem para Iemanjá no local, mas atividade precisou ser transferida para a Praça Quinze por conta da ação que foi vista como intolerância religiosa.

Diante da acusação dos organizadores, o coordenador da Coordenadoria de Diversidade Religiosa, no Rio, Babolorixá Márcio de Jagun, decidiu marcar uma reunião com representantes da Polícia Federal para esclarecer o que motivou a ordem de impedir a realização do evento no local.

"Nenhum cerceamento à liberdade de credo e culto pode ser concebida em um Estado laico. Nunca houve essa restrição nas festas tradicionais à Iemanjá em nossa cidade. O Rio é diverso e é livre. Vamos nos reunir com a Polícia Federal, com urgência, para apurarmos e resolvermos essa questão", afirmou Márcio de Jagun.

Homenagem

Cerca de duzentas pessoas participaram na manhã desta quarta do cortejo de Presente à Iemanjá do Afoxé Filhos de Gandhi. Após um ano com uma celebração restrita a convidados, em 2022 a instituição abriu as portas para café da manhã, xirê (cantigas para os orixás), montagem do balaio e saiu para entregar as oferendas à Rainha do Mar nesta data que é tida como a mais importante, atrás apenas do Carnaval, para o afoxé.