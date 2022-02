Moïse Kabamgabe - Divulgação

Publicado 02/02/2022 19:51

Rio - A ONG Meu Rio criou, nesta quarta-feira, uma segunda vaquinha virtual para ajudar a família do jovem congolês Moïse Kabagambe a se manter de pé depois da tragédia. Anteriormente, a mesma ONG arrecadou R$ 21.584,20 mil em uma outra campanha para custear os gastos com o velório do jovem, brutalmente assassinado na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no dia 24 de janeiro.

"Agora precisamos de mais R$50 mil para garantir o apoio jurídico e psicológico e assistir os familiares do jovem congolês a médio prazo. Queremos justiça! Agora, a família do jovem luta para sobreviver e exigir que providências sejam tomadas imediatamente pelas autoridades, para que mais um caso não caia no esquecimento", disse a ONG Meu Rio.



De acordo com a ONG, todas as doações serão diretamente destinadas à família de Moïse Kabamgabe, para prover o mínimo de conforto e segurança pelos próximos meses, enquanto eles reconstroem as suas vidas.

Nesta quarta-feira, a família do congolês recebeu assistência da Prefeitura Rio e do Estado . A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, enviou nesta manhã uma equipe para visita domiciliar à família do congolês Moise Kabagambe. Estavam na casa cerca de 15 membros da família. Nos próximos dias, a Assistência Social realizará a inscrição no Cadastro Único da família de Moïse, que antes recebia auxílio emergencial. Também foram doadas cestas básicas. A mãe de Moïse, Yvana Lay, recebeu orientações quanto aos benefícios sociais e os serviços da Assistência Social aos quais têm direito.

A família também se encontrou com a Secretaria de Assistência à Vítima (SEAVIT) nesta manhã. Na visita, foram oferecidos os serviços da SEAVIT, que foram bem aceitos pela família. "Vamos fornecer atendimento médico e psicológico ao irmão mais velho, e através do projeto SEAVIT Kids, que atende crianças residentes das comunidades do entorno de Madureira, conseguimos inserir o irmão mais novo no Projeto de Artes marciais do 9° BPM (Rocha Miranda). Já providenciamos o kimono e, em breve, ele iniciará as aulas que acontecem em nosso Polo de Madureira".