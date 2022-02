Programa Asfalto Liso na Avenida Brasil - Prefeitura do Rio/ Marcelo Piu

Programa Asfalto Liso na Avenida BrasilPrefeitura do Rio/ Marcelo Piu

Publicado 08/02/2022 13:10

Rio - O programa Asfalto Liso, lançado nesta segunda-feira, teve início na Avenida Brasil, no trecho de Realengo a Santa Cruz. Em todo o município serão 291 vias beneficiadas com nova pavimentação asfáltica, totalizando mais de cinco milhões de metros quadrados e 456,3 quilômetros de extensão em toda a capital.

Estão incluídas nesta etapa inicial a Rua Mario Ribeiro, a Autoestrada Lagoa-Barra, as avenidas Padre Leonel Franca e Borges de Medeiros, o Boulevard Vinte e Oito de Setembro e as ruas Pinheiro Guimarães, Visconde de Silva, Real Grandeza, São Clemente, São Francisco Xavier e Felipe Camarão. O serviço é das 21h às 6h para minimizar o impacto no trânsito, podendo sofrer alterações.

As primeiras regiões da cidade licitadas para o Asfalto Liso foram Zona Sul, Tijuca e adjacências e Centro, totalizando 71 vias e 92,7 km de extensão. Também foram licitados trechos da Zona Norte (106 ruas e 115,2 km de extensão) e da Zona Oeste (48 vias, somando 118,8 km), com o início dos trabalhos previsto para março. O serviço nessas áreas é realizado pela Secretaria Municipal de Conservação.

A obra na Avenida Brasil, a cargo da Secretaria de Infraestrutura, vai se estender por 30 quilômetros e terá duração de dois anos. O trecho também receberá nova sinalização. A via terá interdições ao longo do dia, sempre no fluxo contrário, e à noite. O Centro de Operações vai instalar câmeras extras para monitorar o trânsito.

Para fazer o diagnóstico das vias, a Prefeitura está usando uma máquina que escaneia e capta as irregularidades do pavimento, registrando as informações com uma câmera.