Estação de Tratamento de Água do Guandu, em Nova Iguaçu, opera com vazão reduzidaEliane Carvalho/GOVRJ

Publicado 08/02/2022 15:02

Rio - A Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, está operando com sua vazão reduzida devido às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Rio de Janeiro na segunda-feira (7). Por isso, o abastecimento de água pode ser afetado na região de atuação da concessionária Iguá Saneamento, principalmente nos bairros da Taquara, do Pechincha e da Freguesia.

A Iguá informou que está trabalhando em conjunto com a Cedae para restabelecer a normalidade do serviço e pediu para que os moradores utilizem água de forma consciente. Até que a distribuição seja normalizada, os moradores poderão solicitar o abastecimento por caminhão-pipa. No Rio de Janeiro, o telefone do canal de atendimento da concessionária é 0800 400 0509.