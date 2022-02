Mais de mil metros de fios foram apreendidos - Divulgação

Publicado 08/02/2022 16:05

Rio - Um ferro-velho clandestino que funcionava na Avenida Brasil, no Caju, Zona Portuária do Rio, foi alvo de uma operação na manhã desta terça-feira (8). Mais de 200 quilos de cobre sem procedência foram apreendidos durante a ação conjunta da Secretaria de Ordem Pública (Seop) com policiais da 17ª DP (São Cristóvão).

Ligações irregulares de água também foram desligadas pela Cedae e a Light removeu pontos de furtos de energia elétrica resultando na apreensão de mais de mil metros de fios. O imóvel foi vistoriado pela Defesa Civil Municipal e interditado por apresentar risco estrutural. A operação teve apoio da Guarda Municipal e da Subprefeitura do Centro.



“Durante a operação para verificar o comércio irregular, encontramos grande quantidade de cobre queimado, fios de concessionárias de serviços públicos, além de ligações clandestinas de água e luz. Esse é um combate que a Prefeitura faz junto com a Polícia Civil contra a receptação desses produtos e contra o dano ao patrimônio. É um trabalho importante para que a gente tenha menos semáforos apagados e interrupção de internet. A Seop vai continuar fazendo essas operações para combater os ferros-velhos clandestinos”, comentou o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.



Na área, foram encontrados materiais de linha férrea e uma papeleira da Comlurb, materiais possivelmente provenientes de furtos e grande quantidade de caixas de som depositadas de forma irregular. Uma garagem clandestina de ônibus também funcionava no local. Leonardo Pavão, subprefeito do Centro, elogiou a operação.



"Estamos trazendo mais um benefício para a população nessa operação de comércio irregular. Seremos incansáveis em combater esse tipo de ilegalidade aqui na nossa região."