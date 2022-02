Imagens feitas por transeuntes mostram policiais militares durante a ação na Rodovia Washington Luís - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/02/2022 18:15 | Atualizado 08/02/2022 18:47

Rio - Uma tentativa de roubo de um veículo terminou em tiroteio na Rodovia Washington Luís, sentido Rio, próximo ao Feirão das Malhas, em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, na tarde desta terça-feira. Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) patrulhavam a via no momento do crime e confrontaram um suspeito não identificado, que foi ferido por um disparo.

Segundo a PM, o homem estava roubando o automóvel quando foi abordado e ameaçou atirar contra os policiais, que dispararam. O bandido foi atingido nas nádegas e levado ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, onde está custodiado. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.