Grupo homenageava IemanjáReprodução / Facebook

Publicado 08/02/2022 19:19 | Atualizado 08/02/2022 22:08

Rio - Um grupo de camdomblecistas e umbandistas foi atacado a tiros, neste domingo (6), na Praia da Bica, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, enquanto faziam uma homenagem a Iemanjá. Segundo Sebastião Jorge Ferreira Pereira, conhecido como Tião Raiz, ogã e fundador do Afoxé Raiz de Verdade, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, essa seria a primeira saudação do ano quando aconteceu o atentado.



"Nós reunimos várias lideranças para fazer essa oferenda. Como aqui em Caxias não tem praia, resolvemos fazer apenas a cerimônia para depois irmos à Praia da Bica, que é o local mais próximo. Quando chegamos lá e entramos na água, surgiu um senhor na sacada de um prédio e começou a atirar na direção do mar, onde nós estávamos", relatou.

Sebastião conta ainda que no local havia senhoras e crianças. "No momento que ele começou a disparar, nós, ogãs, homens, fizemos uma espécie de cerco para tentar protegê-las. Também começamos a gritar com ele para que ele atirasse para o nosso lado e não para o lado delas". Tião Raiz cita que enquanto o criminoso apertava o gatilho, gritava palavras como: "demônios", "imundos" e "macumbeiros".

Ao finalizar, ele afirma que depois de alguns minutos o criminoso saiu da sacada e entrou em um apartamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) instaurou inquérito e investiga o caso. Ressaltou ainda que testemunhas foram ouvidas e os agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança que tenham registrado a ação.

Por fim, citou que o suspeito será intimado para prestar depoimento na delegacia e demais diligências serão realizadas para esclarecer os fatos.