Previsão para sexta-feira (18) é de céu nublado com pancadas de chuva - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 18/02/2022 11:50 | Atualizado 18/02/2022 12:23

Rio - A cidade do Rio tem promessa de tempo instável para esta sexta-feira (18) e durante todo o fim de semana. As pancadas de chuva, que vão até domingo (20), vão se espalhar por toda a cidade, mas não apresentam risco à população. O município estava em Estágio de Mobilização desde o final da tarde desta quinta-feira (17), mas já retornou à normalidade.

Segundo o Alerta Rio, a previsão para sexta-feira (18) é de céu nublado com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte durante a tarde e a noite. Rajadas de vento, raios e trovoadas devem acompanhar as pancadas, que serão isoladas. As temperaturas permanecem estáveis com mínima prevista de 18ºC e máxima de 32ºC.

Para sábado (19) e domingo (20), a previsão é semelhante. O clima continuará instável durante todo o final de semana, com pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios. A temperatura mínima para os dois dias fica em torno dos 20ºC, já a máxima pode chegar à 33ºC.