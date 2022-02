Paes entrega obras na Sapucaí ao lado da secretária de Conservação, Anna Laura Secco, da presidente da Riotur, Daniela Maia, do presidente da Rio-Urbe, Rafael Salgueiro, e do presidente da Liesa, Jorge Perligeiro - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Paes entrega obras na Sapucaí ao lado da secretária de Conservação, Anna Laura Secco, da presidente da Riotur, Daniela Maia, do presidente da Rio-Urbe, Rafael Salgueiro, e do presidente da Liesa, Jorge PerligeiroReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 18/02/2022 11:15 | Atualizado 18/02/2022 11:58

Rio - O prefeito Eduardo Paes entregou na manhã desta sexta-feira (18) as obras de reforma do Sambódromo. Ao lado da secretária de Conservação, Anna Laura Secco, da presidente da Riotur, Daniela Maia, do presidente da Rio-Urbe, Rafael Salgueiro, e do presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, o prefeito ressaltou que será a primeira vez que o equipamento terá o certificado do Corpo de Bombeiros.

fotogaleria

"Só de imaginar é absurdo que a gente tenha passado tantos anos sem isso tudo", afirmou. As obras custaram aproximadamente R$ 10 milhões, disse o prefeito do Rio.



Entre as restaurações estão a troca de asfalto da pista, com obras de drenagem e adequação para o combate de incêndio. A iluminação também foi modificada para uma "iluminação cênica". Uma apresentação será realizada no próximo dia 24 para testar a novidade.



Paes reforçou que a Marquês de Sapucaí está pronta para receber o Carnaval a partir de 20 de abril deste ano. O prefeito acrescentou que antes, em meados de março, devem ser iniciados os ensaios técnicos das escolas.



"Faltam detalhes e informações sobre a pandemia para fechar a data e, mais uma vez, convidar os turistas para virem para o Rio de Janeiro. Não só no Carnaval agora, sem Sapucaí, mas que venham aproveitar a cidade. Mas, se organize para voltar em abril que nós vamos ter o maior espetáculo da terra de novo funcionando e a cidade tá pronta", convidou.



Certificado do Corpo de Bombeiros



O presidente da Rio-Urbe, Rafael Salgueiro, afirmou que os Bombeiros já estiveram no local para uma primeira vistoria. Segundo ele, o sambódromo está pronto e faltam apenas detalhes a serem acertados ao longo dos dias para receber a certificação.



Toda a tubulação referente a combate a incêndio foi trocada, são estruturas internas, dentro das arquibancadas e dos camarotes, e externas, direcionadas para a pista. Foram aproximadamente 4 mil metros de tubulação nova. Também foram instalados cerca de 200 pontos de hidrantes. Uma estrutura denominada 'castelo d’água', com aproximadamente 60 mil litros, está atrás do Setor 7, de uso exclusivo para atender à rede de combate a incêndio.



Nas arquibancadas, foi feita uma pintura em amarelo para orientar uma rota de fuga em caso de pânico, com instalação de barreiras guarda-corpo para delimitar o espaço de saída de pessoas. Segundo Rafael Salgueiro, essa também era uma exigência dos Bombeiros.



Alguns setores receberam impermeabilização para acabar com infiltrações e o Setor 1 passou por uma pequena recuperação estrutural, que estava com um problema na laje. "Com isso o Sambódromo está pronto e apto. Já pode ter Carnaval, está liberado", concluiu o presidente da Rio-Urbe.



Drenagem



Outro problema crítico recebeu atenção na restauração: os alagamentos que atrapalham a festa. No Carnaval de 2019, a Marquês de Sapucaí virou um rio pouco antes do início dos desfiles do grupo de acesso, atrasando a entrada das escolas daquele ano. A secretária de Conservação, Anna Laura Secco, afirmou que foram feitas obras de drenagem. Foram instaladas 46 caixas de ralo, na lateral da pista, além de 350 metros de galerias para que a água escoe mais rapidamente. O piso foi trocado e o asfalto é novo.



Ensaio técnico



O prefeito Eduardo Paes afirmou que os ensaios técnicos devem ser realizados em meados de março. "Dependo muito do Daniel (Soranz, secretário de Saúde). A taxa de contaminação está muito baixa. Mas, acho que foi importante o adiamento do Carnaval", comentou.



Paes mencionou que há "gente mal-intencionada" que tem preconceito com a festa e que a medida protegeu o Carnaval. "Acho que a gente preserva a imagem do Carnaval. Tem muita gente mal-intencionada, inclusive líderes políticos, que pressionam para atrapalhar o Carnaval por preconceito. Iriam botar a culpa de eventuais mortes no carnaval", afirmou.



O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro comemorou a entrega das obras e a realização do Carnaval esse ano. "São 12 anos sem asfalto, não é só asfalto, era o escoamento, que no último carnaval foi muita água e muita dificuldade de escoamento", lembrou. "Nós estamos ansiosos as escola estão trabalhando, muito preparadas. Se Deus quiser, a partir de março damos a largada com o nosso ensaio técnico para que a gente possa chegar no Carnaval tinindo e preparando um belíssimo espetáculo. O ambiente é o melhor possível', celebrou Perlingeiro.