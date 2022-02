Saúde alerta moradores de Petrópolis sobre transmissão de leptospirose - Divulgação

Publicado 18/02/2022 16:00

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou uma nota, nesta sexta-feira (19), alertando os moradores de Petrópolis sobre a leptosspirose, doença infecciosa que pode ser transmitida nas enchentes. Na última terça-feira (15), um temporal atingiu o município e deixou dezenas de mortos e desaparecidos.

"Atenção moradores de Petrópolis: fiquem atentos aos sinais de leptospirose, doença infecciosa causada por uma bactéria presente na urina de ratos e que pode ser transmitida nas enchentes", diz a nota.



A secretaria pede que se alguém apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo alguns dias depois de ter entrado em contato com as águas de enchente ou esgoto, deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

#TODOSPORPETROPOLIS: Atenção moradores de Petrópolis: fiquem atentos aos sinais de leptospirose, doença infecciosa causada por uma bactéria presente na urina de ratos e que pode ser transmitida nas enchentes. ⚠️ pic.twitter.com/ofvluBTcJt — Secretaria de Estado de Saúde (@SaudeGovRJ) February 18, 2022

Número de desaparecidos em temporal em Petrópolis já passa de 200

A busca por vítimas dos deslizamentos de Petrópolis tem sido afetada por conta da forte chuva que voltou à região no fim da tarde de quinta. Desde então, a força-tarefa do Corpo de Bombeiros precisou ser suspensa ao menos duas vezes, por conta da instabilidade do solo. Quando a chuva cessa, os trabalhos recomeçam.

De acordo com a Defesa Civil, há risco de novos deslizamentos e sirenes têm sido acionadas desde a madrugada, especialmente no Morro da Oficina, região mais afetada.