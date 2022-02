Material apreendido nesta sexta - Divulgação

Publicado 18/02/2022 14:47

Rio - Um homem foi baleado durante uma troca de tiros com policiais do do 9ºBPM (Rocha Miranda), na manhã desta sexta-feira. Segundo a PM, os agentes foram atacados quando estavam em patrulhamento na Rua Lima Drumond, esquina com a Rua Bezerra de Menezes, em Madureira, na Zona Norte. Houve confronto.

Após cessarem os disparos, os policiais localizaram o suspeito ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Foram apreendidos uma pistola, um rádio transmissor e munições.