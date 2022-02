Celular da vítima e faca que teria sido usada pelo criminoso foram apreendidos pela PM - Reprodução / Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 18/02/2022 14:07

Rio - Um adolescente infrator foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (18), após usar faca para roubar turista inglês, no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio. O jovem foi capturado, minutos depois, por policiais do 19º BPM (Copacabana).



Além de recuperar o telefone celular da vítima, a equipe apreendeu a arma branca utilizada no crime. O adolescente foi encaminhado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e apresentado à Vara da Infância e da Juventude. A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copabana).