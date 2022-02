Dupla foi encaminhada à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) - Divulgação

Publicado 18/02/2022 14:06

Rio - Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (17), por cobrarem de comerciantes para fazer uma suposta "segurança" no bairro de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) encontraram Marcio Carlos Gomes da Silva e Paulo Alberto Reis da Silva na Rua Sargento Paulo de Araujo, no bairro de Ramos. O primeiro foi encontrado com um revólver calibre .38, já o segundo portava uma pistola calibre .380. Além disso, dois cadernos de anotações com nomes e valores de pagamentos foram apreendidos.



A dupla foi conduzida à Desarme, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuarão para identificar comerciantes que pagavam pela segurança. O objetivo é esclarecer se os lojistas estavam sendo extorquidos pela dupla.