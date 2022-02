Policial foi atingido por um disparo no braço durante a ação - Reprodução / Redes sociais

Policial foi atingido por um disparo no braço durante a açãoReprodução / Redes sociais

Publicado 18/02/2022 15:35 | Atualizado 18/02/2022 17:40

Rio - Uma operação realizada por policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) deixou um agente ferido e causou medo na população do Morro do Barbante, Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (18). O tiroteio começou pela manhã e os moradores foram às ruas no início da tarde para pedir paz, mostrando panos brancos. Segundo as informações, carros que passavam pela Estrada das Canárias, próximo ao local, decidiram voltar na contramão, causando transtornos no trânsito.

De acordo com a PM, houve um confronto durante o patrulhamento na região. Com isso, um policial foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Hospital de Força Aérea do Galeão e seu estado de saúde é considerado estável. As equipes continuam fazendo buscas na região. Até o momento, ninguém foi preso e nada foi apreendido.

Os moradores das proximidades foram até Estrada do Galeão para realizar um manifestação. A via ficou paralisada por cerca de 30 minutos, mas já foi liberada. Também não houve prisões ou apreensões duranet o protesto. Um vídeo mostra o barulho dos tiros na região.

CONFIRA: