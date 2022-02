Apreensão de armas e motos roubadas no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta sexta (18). - Equipes do 7ª BPM São Gonçalo

Apreensão de armas e motos roubadas no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta sexta (18).Equipes do 7ª BPM São Gonçalo

Publicado 18/02/2022 18:25 | Atualizado 18/02/2022 20:06

Rio - Equipes do Grupamento de Ações Táticas do 7º BPM (São Gonçalo) na Região Metropolitana do Rio, realizaram na tarde desta sexta-feira (18), no Complexo do Salgueiro, uma operação para coibir o tráfico de drogas na região. Na ação, houve confronto e três suspeitos foram baleados. Os criminosos foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas dois deles não resistiram e morreram.

De acordo com informações da direção da unidade hospitalar, os dois suspeitos já chegaram mortos e o terceiro homem está em estado gravíssimo. Na ação, os policiais ainda conseguiram apreender um fuzil, uma pistola e recuperaram duas motos roubadas. O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo).