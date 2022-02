Câmara aprova projeto que endurece regras em ferro velho - Divulgação

Publicado 17/02/2022 18:43

A Câmara do Rio aprovou nesta quinta-feira (17), em segunda discussão, o Projeto de Lei Complementar 14/2021, de autoria do vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), Dr. Rogério Amorim (PSL) e Prof. Célio Lupparelli (DEM). A proposta aumenta as restrições com relação aos tipos de materiais que podem ser recebidos pelos ferros-velhos, a fim de impedir a ocorrência de furtos na cidade, sob pena de cassação do alvará.

O projeto proíbe ainda o armazenamento e a comercialização de hidrômetros e fios de cobre de origem desconhecida, bueiros, ralos esculturas públicas, semáforos e placas de sinalização de trânsito. Caso o estabelecimento descumpra a lei, a autoridade policial pode ser acionada para tomar as providências cabíveis.

Os vereadores também sugerem a criação, pelo poder Executivo, de um canal específico para denúncias da população.

A matéria segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.