Chuva em Petrópolis deixou rastro de destruição - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Chuva em Petrópolis deixou rastro de destruiçãoREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 17/02/2022 09:00

O primeiro voo de Brasília para o Rio traz, nesta quinta-feira (17), uma comitiva de parlamentares que vão direto a Petrópolis para avaliar o tamanho da tragédia na Região Serrana. Aliás, além de criar uma comissão externa de acompanhamento, a bancada fluminense também fez um mutirão para destinar recursos federais à Cidade Imperial — por coincidência, ontem era o último dia para indicação de emendas individuais impositivas. Hugo Leal (PSD), relator do orçamento, mandou R$ 2 milhões para a Saúde e outros R$ 3 milhões divididos em partes iguais para a Assistência Social e a Defesa Civil municipais. Segundo Alessandro Molon (PSB), há R$ 16 milhões garantidos para a Cidade Imperial, mas o número pode subir. Já na Assembleia, o presidente André Ceciliano (PT) voltou da Serra — depois de ficar acordado até as 4h da manhã — para comandar uma sessão focada em projetos para mitigar os efeitos da tragédia. Marcus Vinicius (PTB) chegou a chorar em seu discurso.

Política afinada por Petrópolis

Graças a uma articulação entre o governo e o Legislativo, hoje mesmo serão sancionadas duas leis aprovadas ontem para beneficiar as vítimas da tragédia: a doação de R$ 30 milhões da Alerj e o alívio no pagamento de ICMS e IPVA.

De olho no dindim

Hoje, às 10h, tem audiência da subcomissão da Alerj que vai acompanhar e fiscalizar as ações do governo com o dinheiro do leilão da Cedae. Na pauta do grupo presidido pelo deputado Luiz Paulo está o programa Pacto RJ.





Picadinho

Hoje, às 19h, vai ter a pré-estreia da "Semana do circo em Niterói", com a apresentação da 'Cia. Mala de Mão', na Sala Nelson Pereira dos Santos.

Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, faturou R$ 4,3 bi em 2021 e fechou o ano com reservas de R$ 7,9 bi.

Em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, as lojas da Casa & Video estão recebendo doações para vítimas de Petrópolis.

O Sesc São Gonçalo recebe dezenas de atividades no dia 20, das 9h às 18h. Para participar do evento, o público deverá retirar os ingressos na bilheteria da unidade até amanhã.