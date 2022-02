Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - Reprodução / redes sociais

Câmara Municipal de Campos dos GoytacazesReprodução / redes sociais

Publicado 17/02/2022 08:00

A vitória apertadíssima do grupo de secretário estadual de Governo, Rodrigo Bacellar, sobre o do prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), rendeu quiproquó no dia seguinte. Embora o presidente da Câmara, Fábio Ribeiro (PSD), já tivesse reconhecido a derrota para Marquinho Bacellar (SD) por 13 a 12, foram apresentados dois pedidos para anular a sessão. Resultado: som desligado, Câmara fechada e sessão suspensa. Os 13 foram direto para a delegacia. Ribeiro também anunciou queixa-crime contra um oposicionista.