Servidores foram evacuados para o lado de fora do CASS - Foto de leitor

Publicado 16/02/2022 15:28 | Atualizado 16/02/2022 16:05

A sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, teve que ser evacuada na tarde desta quarta-feira (16). Servidores dos 16 andares foram orientados a descer pelas escadas até o térreo e aguardar a apuração sobre um suposto princípio de incêndio no 4º andar do Centro Administrativo São Sebastião, onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.

Carros do Corpo de Bombeiros foram deslocados até o local. Após investigação, não foi encontrado um foco de incêndio. Houve, no entanto, relatos de fumaça e cheiro de queimado.

O trabalho já foi liberado, e servidores começam a retomar seus postos.