Três deputados estão na disputa por vaga de conselheiro do TCEDivulgação

Publicado 16/02/2022 09:00

A contagem regressiva até o dia 25, quando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Aloysio Neves completa a idade da aposentadoria compulsória, está mexendo com os nervos da política fluminense. Em campanha intensa pela vaga, estão o líder de governo, Márcio Pacheco (PSC), e Rosenverg Reis (MDB) — que conta com o irmão, Washington, prefeito de Caxias, como cabo eleitoral. E, enquanto os dois se digladiam, Val Ceasa (Patri) vai correndo por fora, com as 44 assinaturas em uma lista de apoio. Nos bastidores, há quem defenda segurar a indicação da Alerj até a abertura de uma nova vaga, tamanha a confusão. O empecilho é o próprio regimento da Casa: a regra prevê a abertura imediata de um edital, com prazo determinado, e análise dos currículos dos candidatos. E se, por um lado, os Reis voltaram a posar ao lado de Castro — ex-chefe de gabinete de Pacheco —, vale lembrar que o governador é muito próximo dos principais adversários do clã.

