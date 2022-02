PL indica deputado Altineu Côrtes para liderança do partido - Câmara dos Deputados

PL indica deputado Altineu Côrtes para liderança do partidoCâmara dos Deputados

Publicado 15/02/2022 16:46

O deputado federal do Rio Altineu Côrtes foi indicado pelo PL para ocupar a liderança do partido na Câmara dos Deputados. Um ofício, assinado pelo atual líder, Wellington Roberto (PB), foi encaminhado nesta terça-feira (15) ao presidente da Casa, Arthur Lira.

Presidente estadual da legenda, Côrtes é um dos responsáveis pelo bem sucedido crescimento Partido Liberal por esses lados de cá, sendo inclusive um dos artífices da filiação do governador Cláudio Castro. Quando foi eleito em 2018, junto com Wilson Witzel, Castro integrava os quadros do PSC.