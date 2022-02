Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania - Acácio Pinheiro/MinC

Publicado 15/02/2022 13:56

Os 110 membros do Diretório Nacional do Cidadania se reúnem nesta terça-feira (15), às 18h, para discutir as federações partidárias. Aqui no Rio, os 13 integrantes são contrários a qualquer federação. Mas a tendência é que o modelo seja aprovado – e, neste caso, dos 13, 12 são contra uma aliança duradoura com o PSDB de João Doria.

Ao todo, cinco estados não querem se federar. Além do Rio, compartilham o mesmo posicionamento Minas Gerais, Pará, Paraíba e Acre.

No Rio de Janeiro, a situação do Cidadania é um caso à parte. Afinal, por aqui, o PSDB está dentro do governo de Cláudio Castro (PL), representado pelo secretário de Infraestrutura e Obras Max Lemos – secretário geral do partido no estado.

Os fluminenses enxergam a candidatura de Castro como um palanque do bolsonarismo e, portanto, querem distância. Por outro lado, o presidente estadual, Comte Bittencourt, já esteve em chapas tanto com Eduardo Paes como Rodrigo Neves – e vê com bons olhos a aproximação dos dois caciques.

A aprovação ou rejeição da federação com o PSDB é imprevisível.