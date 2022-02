O prefeito Eduardo Paes (PSD) e seu vice, Nilton Caldeira (PL) - Reprodução / redes sociais

Publicado 15/02/2022 08:00

Uma ausência tem se notabilizado nas reuniões do secretariado de Eduardo Paes (PSD): a do vice-prefeito Nilton Caldeira (PL). Homem de partido, o ex-secretário de Habitação sabe que os encontros do primeiro escalão carioca têm sido recheados de política — afinal, entre federais e estaduais, são pelo menos 11 pré-candidatos. Se estivesse presente, Caldeira se veria na embaraçosa situação de ouvir comentários pouco elogiosos em relação a Cláudio Castro. Paes entende o conflito e não cobra sua participação.