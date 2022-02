Françoise Forton - Reprodução: internet

Publicado 14/02/2022 14:05 | Atualizado 14/02/2022 14:53

O Jardim Panorâmico, na Lagoa, vai receber o nome de Françoise Forton, nesta quarta-feira (16), dia em que seu falecimento completa um mês. A homenagem, que acontece às nove horas da manhã, contará com a presença do prefeito Eduardo Paes, do secretário de Governo e Integridade Pública Marcelo Calero e do viúvo, o produtor teatral Eduardo Barata.

Roberto de Brito – músico que fez parte da peça Nós Sempre Teremos Paris, produzida por Barata e estrelada por Forton – estará lá, tocando violão. Rachel de Brito estará acompanhada por sua flauta. Ambos tocaram no casamento de Eduardo Barata e Françoise Forton.

“Quando existia a árvore de Natal da Lagoa, à noite descíamos para um dos bancos das namoradeiras e falávamos dos nossos filhos, do nosso teatro, de planos e do nosso amor”, lembra Barata.

A artista, que morreu aos 64, morava há 20 anos na Lagoa, na Avenida Epitácio Pessoa.