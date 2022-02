O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve no local e lembrou que o projeto passou por aprovação de todos os órgãos de patrimônio. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 13/02/2022 11:00

Depois de uma luta de quase oito anos, a Prefeitura de Niterói conseguiu que a Secretaria de Patrimônio da União liberasse a guarda da Ilha da Boa Viagem. A ilhota, coladinha ao belíssimo MAC, é ligada ao continente por uma ponte, e abriga um dos maiores patrimônios históricos, culturais e ambientais do estado. Serão investidos R$ 5,5 milhões na recuperação da capela, do forte e do castelo. Após as intervenções, a ilha será reaberta para visitação. O espaço vai ficar sob responsabilidade do município por pelo menos 20 anos.