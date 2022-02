Celso do Alba, de Duque de Caxias, e Cláudio Castro - Divulgação

Publicado 12/02/2022 11:00

Cláudio Castro (PL) não quer abrir flancos na Baixada Fluminense. Recentemente, ele esteve com o presidente da Câmara de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), articulando uma frente de vereadores da região para ajudá-lo em sua campanha pela reeleição. Celso já abriu os trabalhos, e se reuniu com Dudu Reina, presidente do Legislativo de Nova Iguaçu. Além disso, arregimenta parlamentares para um encontro com o governador. Ex-vereador, Castro sabe que quem está nas bases ajuda a trazer muitos votos.