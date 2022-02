Valdenice Meliga discursa na Alerj. - Reprodução/TV Alerj

Publicado 12/02/2022 07:00

Depois de atuar nos bastidores, a ex-presidente do PSL Val Meliga quer os holofotes da política. A ex-assessora de Flávio Bolsonaro e tesoureira do diretório no pleito de 2018 não decidiu se concorre na raia federal ou estadual.