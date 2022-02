Geral - Manifestaçao pela morte do congoles Moise, na Barrra da Tijuca, zona oeste do Rio, na manha de hoje. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/02/2022 17:54

O advogado Rodrigo Mondego, vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e integrante da comissão temática da OAB-RJ promete dar dor de cabeça a Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares.

Mondego, que vem auxiliando a família de Moïse Kabagambe, morto ao ser linchado em um quiosque da Barra da Tijuca, anunciou que já estuda as medidas cabíveis contra Camargo, por chamar o congolês de "vagabundo" no Twitter. O advogado, aliás, respondeu na mesma moeda:

"Esse VAGABUNDO vai responder por essa mentira absurda que está falando.

A família do Moïse está estarrecida com essa fala criminosa desse sujeito. Já estamos estudando as medidas cabíveis", escreveu Mondego, exibindo o tuíte de Camargo.



Leia abaixo o que publicou o presidente da Fundação Palmares na manhã desta sexta-feira (11):

"Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada teve a ver com o brutal assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava."