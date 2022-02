Mensagens espalhadas pela Câmara do Rio pedem uso consciente dos recursos - Aline Macedo / Agência O Dia

Publicado 11/02/2022 07:00

No Palácio Pedro Ernesto, não é difícil encontrar recadinhos como "não leve o frasco, não é brinde" nas embalagens de sabonete, ou pedidos para desligar os equipamentos ao fim do expediente. O presidente Carlo Caiado (DEM) está decidido a aumentar ainda mais a economia de recursos — que já deu resultado. Em comparação com 2019, foram R$ 456 mil a menos gastos com a limpeza e R$ 1,8 milhão de alívio nas despesas com a gráfica. A comparação é com o ano anterior à pandemia para evitar distorções.