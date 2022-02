Marcelo Calero, Secretário de Integridade Pública - Divulgação

Publicado 10/02/2022 18:28

Como não poderia deixar de ser, o secretário municipal de Governo e Integridade Pública, o deputado licenciado Marcelo Calero , foi às redes comentar a liberdade condicional e a progressão da pena do ex-deputado e ex-ministro Geddel Vieira Lima — seu adversário de alguns anos.

"A culpa é do Fachin? Não, a culpa é da legislação que a gente já tentou mudar varias vezes, mas não conseguimos. (a lei) Beneficia bandido, e bandido do colarinho branco", diz Calero em um vídeo postado no Instagram. E continua:

"A gente fica com aquele sentimento de que o país não é sério, de que tem que questionar as nossas instituições, mas, enfim, a vida como ela é. Boa sorte para esse cara que agora está livre", arremata.

Na terça-feira (9), o ministro do STF Edson Fachin reconheceu que o condenado a 13 anos e quatro meses de prisão já tinha atingido os requisitos para voltar para casa e trabalhar, além de ter 681 dias da pena deduzidos.

Para quem não se lembra, Calero era ministro de Cultura do governo Temer, quando pediu o boné justamente por uma disputa com Geddel, então chefe da secretaria de Governo. Ele denunciou ter sido pressionado pelo ex-colega para liberar junto ao Iphan as obras de um arranha-céu em Salvador (BA).

Depois disso, foram apreendidos R$ 51 milhões em dinheiro vivo em um apartamento ligado à família Vieira Lima — que resultaram na condenação por lavagem de dinheiro.

