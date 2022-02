Otoni de Paula - Divulgação

Otoni de PaulaDivulgação

Publicado 10/02/2022 08:00

O deputado Otoni de Paula já está livre para selar a ida para o PTB antes mesmo da janela eleitoral. Ele obteve uma carta da Executiva Nacional do PSC garantindo o divórcio amigável com o partido, que se comprometeu a não requerer seu mandato na Justiça, caso ele realmente assine a desfiliação. Agora, o responsável pela nominata no Rio, o secretário de Defesa do Consumidor, Léo Vieira, vai ter que se desdobrar para cumprir a meta de eleger pelo menos um federal. Em 2018, Otoni recebeu 120 mil votos.