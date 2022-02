Secretário Municipal de Saude Daniel Soranz, fala com a Imprensa na Gavea, nesta terça feira (01). - Marcos Porto

Publicado 09/02/2022 16:25 | Atualizado 09/02/2022 16:30

Numa reunião com a direção do PSD no Rio, Eduardo Paes anunciou a boa nova: o secretário de Saúde Daniel Soranz vai concorrer a deputado federal. Com moral alta pelo trabalho no combate à Covid-19, vai ser puxador de votos do partido junto com o secretário de fazenda Pedro Paulo.

O PSD sempre falou em eleger 10 deputados, mas com a entrada de Soranz no tabuleiro, o jogo muda.

Pelo visto, a promessa que muita gente na política não botava fé, aconteceu.