Uerj: Busca por teste de Covid-19, em janeiro, sobe mais de 300% em relação a 2020Divulgação/Uerj

Publicado 09/02/2022 19:05

Quase 5000 pessoas buscaram a Policlínica Piquet Carneiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a realização de testagem de Covid-19 (RT-PCR ou teste rápido de antígeno) em janeiro deste ano. Houve um aumento na procura de mais de 300% em relação a 2020.

Dos exames realizados, 30% das amostras foram reagentes ao coronavírus nas duas primeiras semanas de 2022, contra 20% no mesmo período do ano passado. Apesar de não ter contido a contaminação pela nova variante ômicron, a mais transmissível entre as cepas do coronavírus até o momento, a vacina foi capaz de evitar os casos de hospitalizações e letalidade, mostrando que o melhor caminho para sair da pandemia é a imunização.

Além do RT-PCR, em 2022, o teste rápido de antígenos foi ofertado em maior escala na unidade, o que aumentou a precisão e agilidade dos exames, permitindo que o paciente fosse liberado com o resultado em mãos para realizar o isolamento.



“A Uerj imunizou mais de 85 mil pessoas contra a Covid-19, efetuou mais de 60 mil testagens e realizou mais de 5,3 mil pesquisas com voluntários”, destaca o reitor Ricardo Lodi.

Desde o primeiro semestre de 2020, a Piquet Carneiro já atendeu mais de 60 mil pessoas para detectar a Covid-19 em diferentes públicos. A policlínica se tornou centro de referência de rastreamento e diagnóstico da doença.