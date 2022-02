O prefeito Waguinho destacou que a antecipação do pagamento se estendeu também aos aposentados e pensionistas - Divulgação

Publicado 09/02/2022 16:47 | Atualizado 09/02/2022 16:58

A vaga de presidente estadual do União Brasil no Rio de Janeiro – homologado ontem –, está bem próxima do prefeito de Belford Roxo, Waguinho (presidente estadual do antigo PSL). Ele está desde terça-feira (7) em Brasília, trabalhando para consolidar sua atuação à frente do novo partido — que, por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), poderá participar das eleições de 2022.Em publicação nas redes sociais, Waguinho ressaltou que está muito feliz e empenhado e que irá trazer dias melhores para o estado do Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Na foto, ele comemora ao lado do Vice-presidente nacional da legenda, Antônio de Rueda.“Estive em Brasília com o meu amigo e vice-presidente nacional do partido União Brasil, Antônio de Rueda. Junto com o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, e o primeiro secretário do partido, ACM Neto, vamos construir um partido forte e comprometido em promover mudanças por todo o país (...). A união é a nossa força!”, escreveu.Vale lembrar que Rodrigo Maia também estava na briga para assumir a vaga de presidente do diretório estadual do União Brasil no Rio.