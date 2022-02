Base do programa Cidade Integrada no Jacarezinho - Divulgação

Base do programa Cidade Integrada no JacarezinhoDivulgação

Publicado 09/02/2022 11:00

A base do Jacarezinho que vai receber gestores do Cidade Integrada, em uma praça da Rua Nossa Senhora das Graças, e do projeto Na Régua, finalmente está pronta para operação — só falta a Light instalar a rede elétrica. O engenheiro civil Fernando Vinícius da Silva, nascido e criado ali, comanda a área. Por outro lado, a base da Muzema, Zona Oeste, só ficará 100% mesmo na semana que vem. O programa do estado foi lançado há pouco mais de 15 dias.