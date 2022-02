Presidente da Comissão de Servidores da Alerj, deputado Bruno Dauaire (PSC) - Rafael Wallace/Divulgação Alerj

Presidente da Comissão de Servidores da Alerj, deputado Bruno Dauaire (PSC) Rafael Wallace/Divulgação Alerj

Publicado 10/02/2022 07:00

Os moradores de Campos dos Goytacazes com necessidades especiais não precisam mais se despencar até a capital para fazer as perícias médicas do Detran, na unidade da Gávea. O deputado estadual Bruno Dauaire (PSC) fez um meio de campo entre o órgão e a prefeitura da cidade no Norte Fuuminense, que topou ceder um médico para a comunidade ser atendida na própria região.